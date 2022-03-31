«الحكم والمراقب».. شوبير يكشف: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن نسبة إعادة مباراة مصر والسنغال، التي أقيمت أول أمس الثلاثاء، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم، ضئيلة للغاية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" اتحاد الكرة طالب الفيفا بإعادة لقاء مصر والسنغال، إعادة اللقاء أمر صعب جدا، لكننا نحاول، لأن ما حدث في السنغال من العيب والعار أن يحدث في ملاعب كرة القدم".

تابع شوبير:" المخالفات التي استند عليها اتحاد الكرة لإعادة مباراة مصر والسنغال، أبرزها ظهور لافتات مسيئة في مدرجات السنغال ضد محمد صلاح وإرهاب الجماهير السنغالية للاعبي المنتخب الوطني بإلقاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الأحماء، وتهشم زجاج حافلة المنتخب وأيضا حافلات الجماهير وإصابة البعض بجروح وهذا تم توثيقه بصور وفيديوهات وتشويش الجماهير على النشيد الوطني أثناء عزفه، ووجود مذيع داخلي في الاستاد وهذا ممنوع وفقا لقوانين الفيفا، وأشعة الليزر التي كانت على أعين اللاعبين خلال اللقاء وخاصة أثناء ركلات الترجيح، وأيضا تأثر حكم المباراة بالأجواء الصعبة".

أضاف شوبير:" هل تعاد مباراة والسنغال؟ صعب ولكن يوجد بصيص من الأمل لأن اتحاد الكرة قدم ملفا قويا، ومن سيسحم الأمر بشأن إعادة اللقاء هو تقرير حكم المباراة والمراقب، لأن تقرير الحكم والمراقب إذا ذكر وقائع مثل المذكورة في الشكوى تزيد من نسبة احتمالية إعادة اللقاء".

واصل شوبير:" لو قال الحكم والمراقب أن أجواء اللقاء كانت “إرهابية” من الممكن جدا أن تعاد اللقاء".

استطرد:" إعادة المباراة فكرة صعبة جدا تصل إلى الاستحالة ولكننا نتمسك بالأمل، ولكن ستكون هناك عقوبات ضد السنغال“بنسبة كبيرة” مثل حرمان من الجماهير وتوقيع غرامة مالية".

اختتم شوبير:" إحنا ليه بيتعمل معانا كده، إحنا احترمنا جميع السنغاليين، أتمنى أنا ناخد حقنا مرة واحدة، لأننا نعمل بما يرضي الله، هل تحدث المعجزة في زمن لم تعد هناك فيه معجزات؟ أتمنى وإن كان زمن المعجزات ولى".

وتغلب منتخب السنغال على مصر بركلات الترجيح، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي 1 -1.