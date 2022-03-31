شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 31 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبا رالزمالك اليوم الخميس 31 / 3 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، مرتضى منصور يكشف تفاصيل "سداسى الإعارات "فى الزمالك، والزمالك يهزم الأهلى 29/22 و يتوج بطلا لدورى محترفى اليد.

الزمالك يهزم الأهلى 29/22 و يتوج بطلا لدورى محترفى اليد

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 29/22 فى قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ليتوج بطلا لهذا الموسم .

المثلوثي والجزيري يصلان القاهرة اليوم

يصل التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعبا الزمالك إلى القاهرة اليوم الخميس عقب مباراة المنتخب التونسي أمام نظيره المالي في تصفيات كأس العالم.

مرتضى منصور يكشف تفاصيل "سداسى الإعارات "فى الزمالك

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف لاعبي الفريق الأبيض المعارين إلى أندية أخرى في الدوري الممتاز، مشيرا: " محمد صبحي راح فاركو إعارة 5 مليون نية بيع 20 مليون و20 ٪ نسبة إعادة بيع، واللي عمل العقد ده فاسد.

مرتضى منصور يطالب رابطة الأندية بوضع "سقف مالى" لأسعار اللاعبين

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه سيطلب من رابطة الأندية أن تجتمع مع كل رؤساء الاندية وتضع حد أقصي للصفقات مع وضع مدة 3 سنوات بعدم شراء اى لاعب من أى نادى حتى تنخفض اسعار اللاعبين.