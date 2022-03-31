شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 31 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبا رالزمالك اليوم الخميس 31 / 3 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، مرتضى منصور يكشف تفاصيل "سداسى الإعارات "فى الزمالك، والزمالك يهزم الأهلى 29/22 و يتوج بطلا لدورى محترفى اليد.
الزمالك يهزم الأهلى 29/22 و يتوج بطلا لدورى محترفى اليد
فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 29/22 فى قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ليتوج بطلا لهذا الموسم .
المثلوثي والجزيري يصلان القاهرة اليوم
يصل التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعبا الزمالك إلى القاهرة اليوم الخميس عقب مباراة المنتخب التونسي أمام نظيره المالي في تصفيات كأس العالم.
مرتضى منصور يكشف تفاصيل "سداسى الإعارات "فى الزمالك
تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف لاعبي الفريق الأبيض المعارين إلى أندية أخرى في الدوري الممتاز، مشيرا: " محمد صبحي راح فاركو إعارة 5 مليون نية بيع 20 مليون و20 ٪ نسبة إعادة بيع، واللي عمل العقد ده فاسد.
مرتضى منصور يطالب رابطة الأندية بوضع "سقف مالى" لأسعار اللاعبين
أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه سيطلب من رابطة الأندية أن تجتمع مع كل رؤساء الاندية وتضع حد أقصي للصفقات مع وضع مدة 3 سنوات بعدم شراء اى لاعب من أى نادى حتى تنخفض اسعار اللاعبين.
يستضيف فريق الزمالك فى السادسة من مساء غد فريق ساجرادا الأنجولى على استاد القاهرة فى ختام مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى ودعها الفريقان عقب احتلال الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد 3 نقاط فيما يحتل فريق ساجرادا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
مرتضى منصور يثنى على الكوبى يوسفانى بعد سداد 6 آلاف فرانك من جيبه للمشاركة مع الزمالك
أثنى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على موقف الكوبي يوسفاني هيرنانديز المحترف في صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة بعد تدخله الحاسم للحصول على البطاقة الدولية الخاصة به من الاتحاد الدولي، قبل ساعتين فقط من مباراة الأهلي في الدوري.
يوسف أوباما يعتذر لجماهير الزمالك ويؤكد: نعد بحسم 3 بطولات قادمة
اعتذر يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك إلى جماهير القلعة البيضاء بعد اخفاق الفريق في التأهل إلى ربع نهئي دوري أبطال أفريقيا، والخروج من دور المجموعات، وقال أوباما خلال كلمته على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم استعداداً لمباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات: أتمنى أن تكون مباراة ساجرادا انطلاقة قوية للفريق، خاصة أن الزمالك سينافس على 3 بطولات في الفترة المقبلة.