شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفتقد خدمات هشام صلاح أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندرى لخدمات ورقة رابحة في مباراة الأهلى وهو اللاعب هشام صلاح بسبب إيقافه لتراكم البطاقات ليمثل غياب اللاعب صداع في رأس العمدة.

ويفكر عماد النحاس في بديل هشام صلاح لقيادة الجبهة اليمنى أمام الأهلى في المباراة المقرر لها يوم 6 أبريل المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

فى سياق متصل يعكف عماد النحاس، على تجهيز الغانى "بواتينج" لقيادة هجوم زعيم الثغر تحسبا لغياب مابولولو وعدم قدرته على المشاركة في مباراة الأهلى المقبلة بالدورى العام، لاسيما أن اللاعب الأنجولى يعد من العناصر والركائز الأساية لفريق سيد البلد في الخط الأمامي.

من ناحية أخرى ينتظر أكثر من لاعب الحصول على فرصة المشاركة في مباريات الاتحاد السكندرى مع المدير الفني الجديد عماد النحاس، خصوصا بعد ابتعادهم عن الصورة مع حسام حسن، المدير الفني السابق لفريق سيد البلد.

ويأتي على رأس اللاعبين محمد مجدى، المدافع الذى شارك في مباراتين فقط مع زعيم الثغر هذا الموسم، وكريم يحيى الذى شارك في مباراة واحدة،ومروان النجار الذى لم يشارك في أي لقاء، وكريم ممدوح الذى لعب مباراتين فقط من أصل 13 لقاء بالدورى العام.

كما يترقب محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، فرصة العودة للمشاركة أساسيا في مباريات زعيم الثغر خصوصا بعد رحيل التوأم حسن، وتولى الجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس.