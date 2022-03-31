شكرا لقرائتكم خبر عن مازن أحمد صابر يحصد فضية بطولة الجمهورية للجمباز الفنى تحت 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مازن أحمد صابر ،على المركز الثاني فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى _ تحت 8 سنوات _ والتى أقيمت في نادى مدينة نصر الرياضى، محققا الميدالية الفضية ، حيث توج بالفضية تحت قيادة تدريبية لمحمد عزوز مدرب الجمباز بالنادى .

وقد شهدت البطولة منافسات قوية بين اللاعبين، وحصل اللاعبون على إشادة كبيرة من لجنة التحكيم بعد تفوقهم وكذلك من القائمين على تنظيم البطولة على التزامهم، وحضر العديد من أسر وأولياء أمور اللاعبين لدعم وتشجيع ذويهم من المدرجات.

يذكر ان نادى مدينة نصر الرياضى استضاف بطولة الجمهورية تحت 7 سنوات الاسبوع الماضى أيضا ، و كذلك بطولة كأس مصر للناشئين و الناشئات التى أقيمت فى يناير .