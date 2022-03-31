شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك ويجدد المواجهة فى مباراة فاصلة بنصف نهائى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 فى إطار ثانى جولات "بلاى أوف" قبل نهائى دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021/2022 ، ليتم اللجوء لمباراة فاصلة فى قبل النهائى غدا.

يؤهل نظام البلاى أوف الفائز بمباراتين إلى الدور النهائى والخاسر يلعب على المركز الثالث.

من ناحية أخرى، فاز مؤخرا فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره الصيد بنتيجة 3 /2 فى فاصلة جولات بلاى أوف دور قبل نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة، الذى يقام على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة للموسم المحلى 2021/2022، ليتأهلن إلى النهائى.

ويلتقى سبورتنج فريق الأهلى فى النهائى، حيث يتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى الدور النهائى مباشرة، بينما يتنافس الخاسر على المركز الثالث.