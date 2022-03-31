شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 31 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 31 / 3 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، اتحاد الكرة يقبل استقالة وائل جمعة مدير منتخب مصر، ومرتضى منصور يكشف تفاصيل "سداسى الإعارات "فى الزمالك.

اتحاد الكرة يقبل استقالة وائل جمعة مدير منتخب مصر

مرتضى منصور يكشف تفاصيل "سداسى الإعارات "فى الزمالك

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