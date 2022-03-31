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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 31 / 3 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 31 / 3 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، اتحاد الكرة يقبل استقالة وائل جمعة مدير منتخب مصر، ومرتضى منصور يكشف تفاصيل "سداسى الإعارات "فى الزمالك.

اتحاد الكرة يقبل استقالة وائل جمعة مدير منتخب مصر

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مرتضى منصور يكشف تفاصيل "سداسى الإعارات "فى الزمالك

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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