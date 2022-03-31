شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاضل بين مدربين من أسبانيا والبرتغال لتدريب فريق اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة النادي الأهلى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بسرعة التعاقد مع مدير فني أجنبي يتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي.

وبدأ مدير التعاقدات بالفعل بفتح قنوات الاتصال والتفاوض مع بعض المديرين الفنيين بالتنسيق مع ياسر لبيب مسئول قطاع اليد بالأهلي والذي تولى المسئولية قبل فترة قليلة لإعادة ترتيب الأوضاع داخل القطاع ، وانحصرت ترشيحات لبيب في ثلاثة مدربين 2 من إسبانيا ومدرب من البرتغال.

وكان قد تم تكليف ياسر لبيب رئيس قطاع كرة اليد منذ توليه المسئولية بدراسة السير الذاتية للعديد من المدربين البارزين وعرضها على مدير التعاقدات.