شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص مشاركة محمد هاني مع الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرصة محمد هاني ظهير أيمن فريق الأهلي في المشاركة أمام الهلال السوداني لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به مؤخراً في العضلة الضامة.

ولم يشارك محمد هاني في تدريبات الأهلي الجماعية الأيام الماضية واكتفى بخوض تدريبات تأهيلية بما يُهدد مشاركته في مباراة الهلال السوداني الأحد المقبل بدوري أبطال أفريقيا، وأن كان الموقف النهائي للاعب سيتحدد خلال تدريبات الغد.

واشتكى محمد هانى من تجدد إصابته بشد فى العضلة الضامة خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد المريخ السودانى قبل توقف مسابقات الأندية بسبب الأجندة الدولية للمنتخبات.

واستأنف الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش؛ ‏استعدادا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة ‏من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأدى الفريق تدريباته اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها ‏أمس وفقا للأجندة التي حددها الجهاز الفني والخاصة بالتحضير لمباراة الهلال والتي يسعى ‏خلالها الأهلي إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة ‏وقطع خطوة ‏جديدة في المشوار ‏الإفريقي.‏

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة في «الجيم»، ثم خاض بعدها فترة إحماء بالكرة داخل ملعب ‏التتش تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل خوض تدريبات الكرة والتي اشتملت على بالعديد من الجوانب ‏الفنية والخططية.‏

كما خاض علي لطفي ومصطفى شوبير فقرة تدريبية منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون ‏مدرب الحراس قبل انطلاق المران الجماعي والمشاركة في تقسيمة الكرة.‏

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق ‏المران؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الهلال.‏