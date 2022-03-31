الأهلي يتغلب على الزمالك في دوري الطائرة.. ومباراة فاصلة تحسم المتأهل للنهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

فاز الأهلي على الزمالك بثلاثة أشواط دون رد في ثاني مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة دوري الكرة الطائرة، والذي يقام بنظام (best of 3).

أقيمت المباراة على صالة النادي بالعاصمة الإدارية، وفاز الأهلي (31-29) في الشوط الأول، و(25-20) في الشوط الثاني، وبنفس النتيجة في الشوط الثالث.

وكانت المواجهة الأولى انتهت بفوز الزمالك، أمس الأربعاء، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وبهذا سيخوض الفريقان مواجهة ثالثة فاصلة على اللقب.

تفاصيل المباراة:

الزمالك يحصل على النقطة الأولى في المباراة.

التعادل يأتي سريعا من الأهلي، ثم يقلب الطاولة بالحصول على النقطة الثانية.

البرازيلي رافائيل الوافد الجديد للزمالك يسجل النقطة الثانية للفريق الأبيض.

الحكم يقوم بتصحيح النتيجة بعد مراجعة إحدى اللعبات لتصبح تعادلا (4-4).

الفريق الأبيض يستعيد التقدم مجددا.

الأهلي يتقدم مرة أخرى بعدما أصبحت النتيجة (18-17) لصالح الفريق الأحمر.

محمد مصيلحي مدرب الأهلي يطلب وقتا مستقطعا.

نهاية الشوط الأول بفوز الأهلي (31-29).

بداية قوية من الأهلي في الشوط الثاني، حيث تقدم بثلاث نقاط دون مقابل.

الأهلي يحسم الشوط الثاني بنتيجة (25-20).

الأهلي يحسم الشوط الثالث (25-20) ويخرج منتصرا باللقاء بعد فوزه بـ3 أشواط دون مقابل.