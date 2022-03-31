أيمن حفني يظهر ووجه جديد بقائمة الزمالك لمباراة ساجرادا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن المدير الفني لفريق الزمالك، البرتغالي جوزفالدو فيريرا، القائمة التي سيخوض بها مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره ساجرادا الأنجولي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ساجرادا، يوم غد السبت، في ختام منافسات دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة ساجرادا ظهور أيمن حفني بجانب مهاجم جديد وهو سيد عبدالله.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة ساجرادا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني- محمود حمدي "الونش"- عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي- حازم إمام- حمزة المثلوثي

في الوسط: طارق حامد- محمد أشرف "روقا"- يوسف أوباما- إسلام جابر- محمد أوناجم- أشرف بنشرقي- رزاق سيسيه- أيمن حفني- سيف جعفر.

خط الهجوم: سيد عبد الله- سيف الدين الجزيري