الأهلي يوضح.. موقف حمدي فتحي وعبد المنعم من المشاركة أمام الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

بات حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي جاهزاً لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مساء الأحد في الجولة السادسىة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحاته لمصراوي أن حمدي فتحي سيكون جاهزا لمواجهة الهلال بشكل طبيعي والأمر متروك لقرار المدير الفني بيتسو موسيماني في إشراكه بالمباراة من عدمه.

وأضاف: "الجهاز الطبي بالأهلي اطمأن على حمدي فتحي وسيخضع لفحص طبي على هامش مران الغد ولكنه جاهز ولا يعاني سوي من إصابة خفيفة للغاية في الكتف".

وأوضح: "موقف محمد عبدالمنعم مدافع الفريق مختلف.. سيرتدي اللاعب قناع واقي بعد اجراءه جراحة في الأنف ولكن هناك صعوبة في مشاركته".

وتابع: "سنري يوم السبت موقف عبدالمنعم ولكن تواجده في مباراة الهلال لا يزيد عن 20% وأعتقد أن الجهاز الفني والطبي لن يغامر بتواجده في تلك المباراة ".

وتعرض محمد عبد المنعم للإصابة في مباراة السنغال الأولى التي اقيمت باستاد القاهرة وغادر الملعب بينما أصيب حمدي فتحي في مواجهة السنغال الثانية بداكار في الجولة الثالثة والفاصلة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في العاشرة من مساء الأحد في الجولة السادسىة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل صنداونز ترتيب المجموعة بعد الجولة الخامسة برصيد 13 نقطة وضمن التأهل في الصدارة ويليه الأهلي ب7 نقاط ويلية الهلال والمريخ ب4 نقاط.