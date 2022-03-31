صلاح ومحارب الفايكنج أبرز الغائبين عن المونديال القطري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين سيزين سماء مونديال «قطر 2022» حضور النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، اللذين سيطرا على لقب أفضل لاعب في العالم في السنوات الأخيرة، سيغيب آخرون عن العرس الكروي.

وسيشارك كل من ميسي ورونالدو للمرة الخامسة تواليا في نهائيات كأس العالم، ليدخلا ناديا خاصا يضم الألماني لوثار ماتيوس، والحارس المكسيكي أنتونيو كارباخال، والمكسيكي رافائيل ماركيس، والإيطالي جانلويجي بوفون.

ولكن لعل أبرز الغائبين عن المونديال القطري، سيكون المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والسويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

نجم ليفربول لا ينجح

صلاح الذي يخوض موسما رائعا في صفوف ليفربول، لم يتمكن من قيادة منتخب بلاده مصر إلى المونديال الثاني تواليا، بخسارته أمام السنغال بركلات الترجيح بعد أن تقدم عليه ذهابا 1-0 وخسارته أمامه بالنتيجة ذاتها إيابا.

وأهدر صلاح (29 عاما) ركلة ترجيحية أطاحها فوق العارضة خلال مباراة الإياب.

غياب محرز

أما الجزائري محرز (31 عاما)، فيتعين عليه الانتظار أربع سنوات جديدة ليتمكن من المشاركة في النهائيات للمرة الثانية في مسيرته.

خيبة هالاند

في المقابل، كان مهاجم المنتخب النرويجي ونادي بوروسيا دورتموند، إيرلينغ هالاند (21 عاما) يمني النفس بإظهار علو كعبه في أكبر محفل دولي، لكن منتخب بلاده فشل في التواجد في العرس الكروي..

أبرز الغائبين عن العرس الكروي:

