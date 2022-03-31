طائرة الشبح الأهلاوية تحلق في سماء البطولات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت طائرة الشبح الأهلاوية هيمنتها بعدما سيطرت على منصات التتويج في كرة الطائرة بعد أن جمعت في الفترة الأخيرة بطولتي الدوري للمرة 24 والنخبة كسابع نسخة متفوقة على الجميع بالمستوى والنتائج.

وفي ظل التطور الكبير والرغبة الجامحة من فريق كرة الطائرة بتحقيق الثلاثية يسعى الفريق أن يختتم الموسم المحلي بلقب ثالث وهو كأس الاتحاد الذي انطلق أمس الخميس ويستمر للرابع من الشهر الحالي ليؤكد فيه تفوقه وعلو كعبه على الجميع.

اللقب التاريخي

بحصد الفريق الأهلاوي لقب هذا الموسم واصل تكسير أرقامه التاريخية من خلال تحقيق اللقب الـ24 في تاريخه كأكثر الفرق تحقيقا للقب وبفارق 6 بطولات عن أقرب منافسيه الهلال الذي يمثل المنافس الوحيد في بطولات الدوري بعد أن حقق 18 لقبا، وآخر وحيد بين المحيط والاتحاد.

وقد ضمن الفريق الأهلاوي اللقب قبل أن تجمعه المواجهة الكبيرة مع الهلال، حيث وسع الفارق في الجولة قبل الأخيرة مع الهلال إلى 4 نقاط بعد فوزه على الترجي بثلاثية دون رد؛ ليغادر إلى الرياض بمواجهة الهلال من أجل التتويج حيث شهد حضورا جماهيريا ساند الفريق ودعمه للفوز بثلاثية لشوط ليرفع رصيد إلى61 وشاركه فرحة الذهب عيار 24.

النخبة الـ7 من نصيب الأهلي

أكد نجوم الأهلي تفوقهم الكبير في هذا الموسم، حيث نجح في حصد العلامة الكاملة في الفوز بجميع لقاءاته الثلاث، حيث فاز على الترجي والفيصلي قبل أن يتوج من أمام الهلال بثلاثية لشوط محققا اللقب السابع في تاريخه ومؤكدا للجميع العمل المميز في فريق الطائرة من المشرف والجهاز الفني واللاعبين وبدعم جماهيرهم التي حضرت بكثافة في الرياض لحصد اللقب.

كأس الاتحاد السعودي هدف قادم

يرغب الفريق الأهلاوي تكرار سيناريو بطولة النخبة من خلال النسخة 31 لبطولة كأس الاتحاد والتي يشارك فيها رباعي فرق النخبة الأهلي والهلال والفيصلي والترجي؛ حيث يستهل الفريق اللقاء الأول مع الترجي قبل أن يخوض لقاءه الثاني مع الفيصلي بينما لقاء الختام سيكون في 3 أبريل أمام الهلال وستكون البطولة مثيرة؛ حيث يسعى الأهلي لتأكيد سطوته بينما تريد بقية الفريق رد الدين.

وقد حقق الفريق الأهلاوي اللقب لهذه النسخة 13 مرة.

أجانب إضافة ومحليون مميزون شهدت لقاءت الفريق هذا الموسم نجاحا كبيرا للثلاثي الأجنبي الذي تم اختيارهم للاستفادة من قرار اتحاد اللعبة، فالتونسي شكري الجويني والصربي تومي والكرواتي داني شكلا قوة إضافية للاعبين المحليين الموجودين أمثال مجرشي والنجراني والجهني وعزوز، وكان التجانس والتفاهم الكبيران من أسباب التفوق كما أن الروح القتالية والحب الكبير لإسعاد الجمهور كان نتاجه واضح للجميع وسهل من مهمة المدرب التونسي الكبير رياض الهذيلي.

شعبية جارفة

تعتبر لعبة كرة الطائرة بالنادي الأهلي صاحبة شعبية جارفة بين أنصار فريقها الذين يحضرون على الدوام لمؤازرتها للاستمتاع بالمستوى ومن أجل الدعم لتحقيق النتائج والتي أسفرت عن الكثير من الألقاب وصلت لـ57 لقبا؛ حيث شهدت على المستوى الخارجي 5 ألقاب خليجية وعلى المستوى المحلي 24 دوري و13 كأس اتحاد و7 نخبة وبطولة المملكة 3 مرات وكأس المصيف مرة وحيدة والبطولة التنشيطية 3 مرات وبطولة بني يأس الدولية.

التتويج بالرياض

سيكون تتويج بطل دوري هذا العام (الأهلي) خلال آخر لقاءات الجولة القادمة والتي ستجمعه بالهلال في صالة وزارة الرياضة بالرياض بالإضافة إلى تتويج صاحبي المركزين الثاني والثالث.