قطاع الرياضة يرفع الناتج المحلي 170% خلال عامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت مبادرات برنامج جودة الحياة المندرجة ضمن رؤية المملكة 2030 في نمو إسهام القطاع الرياضي في الناتج المحلي في المملكة، من 2,4 مليار ريال إلى 6.5 مليارات ريال خلال عامين، أي بزيادة 170%.

وعمل برنامج جودة الحياة - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- على دعم مبادرات ومشاريع رياضية كبرى في عام 2021م نفذتها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والاتحادات التابعة لها، لتحقيق هدفين من أهداف رؤية المملكة 2030 المسندة إلى البرنامج، وهما: «تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع» و»تحقيق التميز في عدة رياضات إقليميا وعالميا»، إضافة إلى الإسهام في تحقيق هدف ثالث هو «تحسين الظروف المعيشية للوافدين».

تطوير الاتحادات

وعلى صعيد الخطط والاستراتيجيات دشنت استراتيجية دعم وتطوير الاتحادات الرياضية التي تهدف إلى دعم تحول الاتحادات الرياضية نحو حوكمة احترافية مبنية على معايير واضحة تساعد الاتحادات الرياضية على تقوية بنيتها القانونية والإدارية والفنية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في المجال الرياضي.

كما أطلق برنامج تطوير رياضيي النخبة الذي ينصب تركيزه بشكل رئيس على صقل واحتواء رياضيي النخبة السعوديين المنافسين، علاوة على تطوير نظام اكتشاف المواهب سعيا لتحقيق المنجزات الدولية، سواء في دورات الألعاب الأولمبية أو القارية والإقليمية، فيعمل البرنامج على شقين هما إيجاد البيئة الاحترافية المناسبة للاعبين، وتأسيس مركز رياضي مستقل يتم إنشاؤه وفق أحدث المعايير العالمية لخدمة لاعبي النخبة.

وجرى إطلاق برنامج «فخر» المختص بالألعاب البارالمبية، الذي يستهدف تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة واكتشاف قدراتهم الرياضية وتطويرها، وتحسين جودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وصناعة أبطال رياضيين منهم على المستويين المحلي والدولي.

واستمرت وزارة الرياضة -ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة- في تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتدريب الرياضي، وذلك من خلال عدة جهات تدريبية بمعايير عالمية، أبرزها «معهد إعداد القادة» و»أكاديمية مهد».

فعاليات رياضية عالمية

واستضافت المملكة في 2021م عدة فعاليات رياضية عالمية، من أبرزها - وللمرة الثانية على التوالي - «رالي داكار السعودية 2021»، كما تمت استضافة قائمة طويلة من الفعاليات الرياضية العالمية، أبرزها «بطولة سوبر غلوب لكرة اليد»، ونهائيات الجولة العالمية لكرة السلة 3X3 ورالي باها الشرقية تويوتا الدولي»، إضافة إلى ذلك احتضنت المملكة أول سباق من السلسلة العالمية «إكستريم إي» للتوعية بمخاطر التغير المناخي.

وضمن مبادرات رؤية المملكة 2030 استضافت المملكة فعاليات فورمولا 1، وهي واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي تحظى باهتمام إعلامي دولي غير مسبوق، وحضر فعاليات فورمولا 1 التي احتضنتها مدينة جدة في ديسمبر 2021م نحو 165 ألف متفرج، وتمت تغطيتها من 98 قناة تلفزيونية تمثل 86 دولة، كما حضرها 173 إعلاميا يمثلون 129 وسيلة إعلامية من 28 دولة.

وتسهم استضافة الفعاليات الرياضية العالمية في تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة دوليا، والترويج لها كوجهة رياضية وسياحية، كما تسهم في جذب عشاق الرياضات المختلفة، وتحفيز حضور هذه الرياضات محليا، علاوة على الإسهام في تفعيل قطاعات السياحة والضيافة، وتنويع الخيارات الرياضية والترفيهية المتاحة أمام السكان.

فعاليات رياضية عالمية استضافتها المملكة في 2021:

