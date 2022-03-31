إنفانتينو: فيفا لم يقترح إقامة كأس العالم كل عامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو أن يكون مقترح إقامة كأس العالم كل عامين بمثابة خطة رسمية يتبناها الفيفا.

وأكد إنفانتينو أمام الاتحادات الأعضاء الـ211 بالفيفا خلال النسخة الـ72 من كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس في العاصمة القطرية الدوحة، أن فيفا لم يقترح أبدا إقامة كأس العالم كل عامين.

وأضاف «دعوني أوضح شيئا واحدا هنا، وأريد أن أتحدث عن بعض المناقشات والتكهنات بشأن إقامة كأس العالم كل عامين، فيفا لم يقترح إقامة كأس العالم كل عامين».

وبقيادة الفرنسي آرسين فينجر رئيس قطاع تطوير كرة القدم العالمية، روج فيفا لفكرة إقامة كأس العالم كل عامين، وهي الفكرة التي تم معارضتها بقوة من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول).

وشدد إنفانتينو على أن مقترح إقامة المونديال كل عامين كان سيدر نحو أربعة مليارات و400 مليون دولار في أول أربع سنوات لأجندة المنافسات الجديدة، مع ارتفاع العائد إلى ستة مليارات و600 مليون دولار إذا كانت الاتحادات القارية كلها وافقت على إقامة بطولاتها القارية للمنتخبات كل عامين.

كما نشر فيفا نتائج دراسة زعمت أن «أغلبية» جماهير كرة القدم ترغب في مشاهدة عدد أكبر من نسخ كأس العالم، في الوقت الذي أشار فيه يويفا إلى أن استطلاع رأي مستقل وصف هذه المقترحات بأنها «تنذر بالخطر».