سيدات برشلونة يكتسحن الريال بخماسية في دوري الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتسح نادي برشلونة الإسباني ضيفه ريال مدريد 5 -2 مساء الأربعاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات.

وتفوق برشلونة بنتيجة 3/8 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب بعد فوزه 3 -1في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في مدريد.

وسجلت المباراة رقما قياسيا في الحضور الجماهيري، بإجمالي 91 آلف و553 مشجعا.

وكان الرقم القياسي السابق للحضور الجماهيري على مستوى منافسات الكرة النسائية للأندية، يبلغ 60 آلف و739 مشجعا خلال مباراة أتلتيكو مدريد مع برشلونة على ملعب واند متروبوليتانو في 2019.

وفاز فريق سيدات برشلونة في 76 من آخر 79 مباراة له وسيلتقي في المربع الذهبي مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تغلب على بايرن ميونخ الألماني.

وتقدمت ماريا بيلار ليون بهدف لبرشلونة في الدقيقة الثامنة لكن أولجا كارمونا أدركت التعادل لريال مدريد من ضربة جزاء ثم أضافت زميلتها كلاوديا زورنوزا الهدف الثاني.

ورد برشلونة بثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق عن طريق إيتانا بونماتي وكلاوديا بينا واليسكيا بوتيياس أفضل لاعبة في العالم، وتكفلت كارولين جراهام هانسن بتسجيل الهدف الخامس للنادي الكاتالوني.