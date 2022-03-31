شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهنئ فريق اليد بطل الدوري 2021-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هنأ مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء بمناسبة حصده لقب الدوري للموسم الحالي 2021-2022 عقب تغلبه على الأهلي بنتيجة 29-22 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس.

وأثنى المستشار مرتضى منصور على الأداء الرجولي للاعبين وكافة عناصر الجهاز الفني والإداري والطبي أمام النادي الأهلي لتحقيق اللقب على حساب النادي الأهلي.

كما هنأ المستشار مرتضى منصور جماهير نادي الزمالك في مصر وكافة أنحاء الوطن العربي مجدداً العهد بحصد المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.