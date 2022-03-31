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شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: علاقتى بمنتخب الأولاد طيبة.. وانتقال زوانى للأهلى "شائعات" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على إحدى الشائعات التي ترددت حوله بخصوص علاقته بمنتخب بلاده، وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على تويتر: لا تثقوا في منشورات مثل هذه، فعلاقتي جيدة مع منتخب جنوب إفريقيا، وآخر مرة علقت فيها على نتائجه كانت قبل 10 سنوات، أنا لا أحتفل على حساب علم بلدي.
واصل موسيماني حديثه ملمحاً إلى مفاوضات الأهلي مع زواني لاعب صن داونز: ربما أولئك الأشخاص الذين ينشرون الشائعات، هم المسؤولين أيضًا عن قصة انضمام آرثر زواني إلى الأهلي.
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موسيماني
وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على زيارة والدة الر احل محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي السابق.
وقام موسمياني ومعه أكثر من عضو بالجهاز الفني للأهلي بزيارة أسرة الراحل محمد عبد المنعم ظهر اليوم ،الخميس، في مسقط رأس اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب فقي الفيوم.
وضمت الزيارة كلاً من ، موسيماني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى .
واستأنف فريق الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأدى الفريق تدريباته اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها أمس وفقا للأجندة التي حددها الجهاز الفني والخاصة بالتحضير لمباراة الهلال والتي يسعى خلالها الأهلي إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة وقطع خطوة جديدة في المشوار الإفريقي.