شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: علاقتى بمنتخب الأولاد طيبة.. وانتقال زوانى للأهلى "شائعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على إحدى الشائعات التي ترددت حوله بخصوص علاقته بمنتخب بلاده، وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على تويتر: لا تثقوا في منشورات مثل هذه، فعلاقتي جيدة مع منتخب جنوب إفريقيا، وآخر مرة علقت فيها على نتائجه كانت قبل 10 سنوات، أنا لا أحتفل على حساب علم بلدي.

واصل موسيماني حديثه ملمحاً إلى مفاوضات الأهلي مع زواني لاعب صن داونز: ربما أولئك الأشخاص الذين ينشرون الشائعات، هم المسؤولين أيضًا عن قصة انضمام آرثر زواني إلى الأهلي.



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