شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يعتذر للجماهير المصرية: كان نفسنا نفرحكم وهنقف على رجلينا تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر عمرو السولية لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن خسارة الفراعنة لبطاقة التأهل إلى مونديال 2022، بعد الخسارة أمام السنغال في الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، وكتب عمرو السولية عبر حسابه الشخصي على انستجرام: الحمدلله على كل شئ مقدرين حزن الشعب المصرى إللى كان مستنى يفرح كان نفسنا نفرحكم بس قدر الله ماشاء فعل درس لينا كلنا ولازم نتعلم منه.

أضاف: هنبص لقدام ومش هنبطل نحاول هنقف على رجلينا تانى وإللى حصل ده هيخلينا أقوى من الأول بنشكركم على الدعم والثقة وطول ما جمهور مصر العظيم فى ضهرنا هنرجع أقوى.



عمرو السولية

ويترقب الجهاز الفنى للأهلى انضمام سباعى الفريق الأحمر الدولى محمد الشناوى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة، بعد انتهاء معسكر منتخب مصر عقب انتهاء مباراة العودة ضد السنغال فى إياب المرحلة الختامية من تصفيات كأس العالم، والتى خسر فيها الفراعنة بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 1 وضياع حلم صعود مصر إلى كأس العالم 2022 بقطر.

ويحدد الجهاز الفنى للأهلى موعد انضمام السباعى الدولى فى التدريبات الجماعية بالتنسيق مع باقى الجهاز الفنى، فى ظل وجود اتجاه لدى الجهاز الفنى لمنحهم راحة إضافية خشية من تعرضهم للإجهاد بسبب مشاركتهم فى مباراتى منتخب مصر أمام السنغال، خاصة اللاعبين الذين شاركوا فى المباراتين كاملتين مثل محمد الشناوى وعمرو السولية وحمدى فتحى وياسر إبراهيم.

ويعكف الجهاز بالنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على وضع برنامج غذائى مخصص بشكل منفرد لكل لاعب خلال شهر رمضان المقبل، ضمن خطة الجهاز لتجنب زيادة وزن اللاعبين خلال شهر الصيام وقبل عودة مسابقة الدورى الممتاز.