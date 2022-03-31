شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي للمبارزة يقرر نقل المقر إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد العربي للمبارزة خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي اقيم اليوم بإمارة دبي نقل مقر الاتحاد إلى جمهورية مصر العربية.

جاء قرار الاتحاد العربي للمبارزة برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والاماراتي للمبارزة، تأكيدا على دور مصر الكبير في تطوير رياضة المبارزة ونشرها بشكل كبير بالإضافة إلى نجاحها في تنظيم البطولات العالمية على أعلى مستوى.

وأعرب عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للمبارزة عن سعادته بهذا القرار قائلا: سعداء و نرحب بهذا التكليف ونعد بالأفضل بإذن الله.

وعلى جانب اخر غادر صباح اليوم الفوج الأول من بعثة المنتخب الوطني للسلاح منذ قليل إلى دبي للمشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب تحت 17 سنة و 20 سنة، والتي تستضيفها مدينة دبي بالإمارات خلال الفترة من 2 حتى 10 أبريل، ويضم الفوج الأول بعثة سلاح السيف.

وتضم بعثة المنتخب الوطني في البطولة 42 لاعبا بواقع 21 لاعبا و 21 لاعبة يشاركون في بطولتي العالم للناشئين والكبار في الثلاث أسلحة.

ويرأس البعثة عضوي مجلس الإدارة أمين منير وأماني البحيري.

ويضم الجهاز الفني والإداري للبعثة كل من: السيد سامي مديرًا فنيًا لسلاح سيف المبارزة، وشريف البكري مديرًا فنيًا لسلاح السيف ومحمود جندية مدربًا لسلاح السيف، وخالد بوهديمة مدربًا لسلاح سيف المبارزة، ومصطفي نهاد ومؤمن مجدي مدربان لسلاح الشيش، وأيمن غنيم مدير إداري، ويوسف حسن أخصائي علاج طبيعي، وغادة عاطف أخصائية تأهيل.

وتضم البعثة 42 لاعبا بواقع 21 لاعب و 21 لاعبة يشاركون في بطولتي العالم للناشئين والكبار في الثلاث أسلحة.