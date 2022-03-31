شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا القائمة التي ستخوض مباراة ساجرادا الأنجولي، المقرر لها في السادسة مساء غدا الجمعة باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد - محمد أشرف" روقا" - إسلام جابر - يوسف إبراهيم " أوباما" - سيف جعفر - سيد محمد عبد الله - أيمن حفني - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - رزاق سيسيه.