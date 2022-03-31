شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قرار التسوية و التحكيم بحل اتحاد الكاراتيه ...صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مركز التسوية والتحكيم ببطلان انتخابات اتحاد الكاراتيه، و التى جرت نوفمبر الماضى ، بناء على الدعوى المقامة من محمد مصيلحى المرشح المنافس على رئاسة الاتحاد فى الانتخابات التى جرت و أسفرت عن فوز محمد الدهراوى ومجلسه فى الجمعية العمومية .

وحصل الخليج 365 على قرار مركز التسوية و حيثيات حكم الحل ، وجاء فى ملخصها اولا بقبول الدعوى التحكيمية شكلا. وثانيا : فى موضوع طلب التحكيم ،ببطلان انعقاد الجمعية العمومية مع ما يترتب عليها من اثار .

وكان اتحاد الكاراتيه قد أصدر بيانا يرد فيه على الحكم ، ويكشف أن هناك طرق كثيرة للطعن على القرار ، و لكن بعد أن يتم الاطلاع على الحكم ، و حيثياته لبحث الاجراءات المقرر اتخاذها .