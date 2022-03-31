شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يؤدى مراناً خفيفاً بفندق الإقامة لإزالة إرهاق السفر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى فريق المصري مرانًا خفيفًا لفك العضلات بالملعب الملحق بمقر اقامته بفندق بولمان بمدينة لوبومباشي الكونغولية، وذلك استعدادًا لخوض مباراة الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر، والتي تجمعه بفريق مازيمبي والمقرر اقامتها في الثالثة عصر الأحد على ستاد مازيمبي بلوبومباشي.

ووصلت عصر اليوم الخميس، بعثة النادي المصري إلى مطار مدينة لوبومباشي الكونغولية وذلك استعدادًا لخوض مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

يترأس البعثة المهندس محمد سلامة، عضو مجلس إدارة النادي المصري، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 38 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات فيما تضم البعثة 20 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، عمرو موسى، أحمد شوشة ، ياسر حامد ، هيثم العيوني ،كريم العراقي، فريد شوقي، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.

وكان محمود جابر قد وصل إلى مدينة لوبومباشي عصر أمس بعد رحلة طيران استغرقت نحو 12 ساعة، حيث قام على الفور بجولة في عدد من فنادق المدينة ليستقر في النهاية وبعد التنسيق مع المهندس محمد سلامة، رئيس البعثة وكريم ذكري، مدير الكرة على هذا الفندق الذي يبعد عن ملعب المباراة بنحو سبعة كيلومترات، ويعد الفندق أحد أرقى فنادق لوبومباشي، حيث يتوافر بالفندق كافة المتطلبات التي يحتاجها الفريق خاصًة النادي الصحي وصالة الجيمانزيوم والقاعة المخصصة للاجتماعات الفنية وكذلك قاعات الطعام المخصصة بشكل مستقل للفريق.