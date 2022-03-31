شكرا لقرائتكم خبر عن حسن قداح رجل مباراة التتويج بلقب بطل محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل حسن قداح لاعب فريق كرة اليد بنادى للزمالك على لقب أفضل لاعب فى مباراة القمة التى شهدت تتويج فريقه بلقب دورى المحترفين بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 29/22 فى قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ليتوج بطلا لهذا الموسم .

إنتهى الشوط الأول بنتيجة 13/8 لصالح للزمالك وسط تألق ملحوظ للثلاثي الأبيض كريم هنداوي حارس المرمى و اللاعبين أحمد الأحمر و أكرم يسرى ، فيما شهد الشوط الثانى سيطرة قوية من ناحية الزمالك وسط محاولات الأهلى لتحسين الأوضاع .

ونجح فريق الزمالك فى مواصلة التألق فى ظل وصوله للنقطة 19 منفردا .

و أقيم ختام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين بدون جمهور.

ودخل الزمالك المرحلة النهائية برصيد نقطتين والأهلى برصيد 1.5 وفقا للائحة المركزين الأول والثانى بالمرحلة الثانية، ونجح الزمالك فى الفوز بمواجهتين وتعادل فى مواجهة أمام سبورتنج، بينما حقق الأهلى فوزين وخسر مواجهة القمة.

وفاز فريق نادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 34/28 فى المباراة التى جمعتهما فى ختام الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة النهائية من دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.