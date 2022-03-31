شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة الزمالك بعد التتويج بدورى اليد .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبى فريق كرة يد الزمالك ، بالتتويج ببطولة دورى المحترفين ، و التى حققها الفريق ابلتغلب على الأهلى بنتيجة 22\29 ، فى المباراة التى جمعت الفريقين بصالة حسن مصطفى بأكتوبر .

إنتهى الشوط الأول بنتيجة 13/8 لصالح للزمالك وسط تألق ملحوظ للثلاثي الأبيض كريم هنداوي حارس المرمى و اللاعبين أحمد الأحمر و أكرم يسرى ، فيما شهد الشوط الثانى سيطرة قوية من ناحية الزمالك خاصة من جانب الثنائى يحيى الدرع و حسن وليد وسط محاولات باهتة لفريق الأهلى لتحسين الأوضاع و تقليص الفارق .

ودخل الزمالك المرحلة النهائية برصيد نقطتين والأهلى برصيد 1.5 وفقا للائحة المركزين الأول والثانى بالمرحلة الثانية، ونجح الزمالك فى الفوز بمواجهتين وتعادل فى مواجهة أمام سبورتنج، بينما حقق الأهلى فوزين وخسر مواجهة القمة.

وفاز فريق نادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 34/28 فى المباراة التى جمعتهما فى ختام الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة النهائية من دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.