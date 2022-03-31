شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: ضغط المباريات ليس فى صالح كرة القدم.. والزمالك سينافس على الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك إن ضغط المباريات ليس في صالح كرة القدم واللاعبين مشددا على ضرورة التزام بطولة الدورى العام موجها رسالة إلى اتحاد الكرة بأهمية العمل على انتظام البطولات.

أكد فيريرا خلال المؤتمر الصحفى الذى يسبق مباراة الزمالك وساجرادا في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا أن الفريق الأبيض ما زال منافسا حقيقيا للدفاع عن لقب الدورى العام لحجز مكانه للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بخلاف المنافسة على كأس مصر.

وتحدث فيريرا عن مباراة ساجرادا قائلا:" الاستعداد للقاء الغد لم يكن جيد نهائيًا بسبب غياب اللاعبين الدوليين الذين لم يتدربوا رفقة الفريق لأسبوعين كاملين وكذلك لم أستطيع محو آثار عدم تأهل مصر لكأس العالم 2022 بشكل سريع ".

واختتم المدير الفني للزمالك تصريحاته قائلا:"مباراة ساجرادا غدًا بكل تأكيد مهمة وليس مثل ما يتحدث البعض بأنها ليس لها قيمة ولكن لها قيمة عند اللاعبين الذين خاضوا مباريات قليلة في الفترة الأخيرة للمشاركة".

وودع الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات بعد صعود الوداد المغربى وبترو أتلتيكو الأنجولى عن المجموعة.