شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الأهلى 13/8 فى الشوط الأول بقمة تحديد بطل محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق نادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 13/8 فى الشوط الأول من قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وشهد الشوط الأول تفوق ملحوظ لحارس الزمالك كريم هنداوي و معه الثنائى أحمد الأحمر و أكرم يسرى .

ويسعى فريق الزمالك إلى مواصلة التألق خاصة أنه فى صدارة ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة، بينما يمتلك الأهلى 14.5 نقطة.

بينما يطمح الأهلى فى إستعادة التوازن من أجل مصالحة جماهيره فى ظل خسارة لقب الموسم المنقضي أمام الزمالك أيضا .

من جهته كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن إقامة ختام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين بدون جمهور.

وقال عبد المنعم إن الدورة المجمعة الثانية يطبق عليها نفس شروط المجمعة الأولى، وفقا للتعليمات الأمنية بحضور 30 فردا من كل فريق و15 فردا من كل نادٍ من النشاط الرياضى وأسرة اللعبة.

ودخل الزمالك المرحلة النهائية برصيد نقطتين والأهلى برصيد 1.5 وفقا للائحة المركزين الأول والثانى بالمرحلة الثانية، ونجح الزمالك فى الفوز بمواجهتين وتعادل فى مواجهة أمام سبورتنج، بينما حقق الأهلى فوزين وخسر مواجهة القمة.

وفاز فريق نادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 34/28 فى المباراة التى جمعتهما فى ختام الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة النهائية من دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.