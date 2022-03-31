شكرا لقرائتكم خبر عن كوماندوز يد الزمالك أقوى هجوم برصيد 1184 هدفا فى رحلة التتويج بلقب المحترفين رقم 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك أن يصبح أقوى خط هجوم فى دورى المحترفين هذا الموسم و الذى توج بلقبه على حساب للموسم الرابع على التوالى على حساب الأهلى .

و سجل الزمالك 1184هدفا على صعيد المراحل الثلاث فى ظل إمتلاكه قوة هجومية قوية أمثال ، أحمد الأحمر و يحيى الدرع وأكرم يسرى ، لينجح الأبيض فى التتويج بلقب المحترفين رقم 19 فى تاريخه .

ونجح فريق الكوماندز أن يحقق لقب دورى المحترفين هذا الموسم عن جدارة و إقتدار فى ظل تقديم أفضل العروض فى مراحل الدورى الثلاث و أخيرا بتحقيق الفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة فى ختام المنافسة .

ودخل الزمالك المرحلة النهائية برصيد نقطتين والأهلى برصيد 1.5 وفقا للائحة المركزين الأول والثانى بالمرحلة الثانية، ونجح الزمالك فى الفوز بمواجهتين وتعادل فى مواجهة أمام سبورتنج، بينما حقق الأهلى فوزين وخسر مواجهة القمة فى الدورة المجمعة الأولى قبل ان يحقق الزمالك الفوز فى جميع مواجهات الدورة المجمعة الثانية .

وفاز فريق نادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 34/28 فى المباراة التى جمعتهما فى ختام الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة النهائية من دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.