شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفوز على المقاصة بثنائية إيبوكا وشلبى وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق إنبى على نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين وديا، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الخميس، فى إطار استعدادات الفريق البترولى لاستكمال منافسات مسابقة الدورى العام، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى.

سجل ثنائية الفريق البترولى النيجيري جون إيبوكا ومصطفى شلبي.

ويسعى حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبى، لتجهيز لاعبيه وعلاج الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية، وتسببت فى نزيف الفريق البترولى للنقاط قبل مواجهة طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها 14 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

من جانبه دعم أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بناديه، مشيرا إلى أنه مدرب مخضرم قائلا "حلمي طولان مدرب رائع ومخضرم ودعمناه بقوة الفترة الأخيرة، ويحقق نجاحات جيدة فى قيادة الفريق البترولى".

وأضاف رئيس نادي إنبى "لجنة الكرة فى إنبى هدفها ترتيب احتياجات الفريق الأول، ونريد أن تكون هوية إنبى بها 10 أو 15% من قطاع الناشئين، هدفنا في إنبى تصدير اللاعبين وكذلك المدربين أريد تطوير المدرب نفسه بأفكار خاصة".

وكشف رئيس نادى إنبى حقيقة عروض ضم جون إيبوكا ومحمود جاد ثنائى الفريق الأول لكرة القدم، قائلا: "لم نتلق أى عروض رسمية أو شفوية، سواء لجون إيبوكا أو لمحمود جاد".

وأضاف الشريعى: "الثنائى من القوام الأساسى، وجون إيبوكا أحد نجوم إنبي هذا الموسم، ومستمر مع الفريق، وبطولة كأس الرابطة جعلتنا نكتشف العديد من اللاعبين والبطولة مهمة للغاية لاكتشاف المواهب واللاعبين".