شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: الاعتذار واجب لكل شعب مصر كان نفسنا نفرحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم إمام عاشور لاعب الزمالك والمنتخب الوطني، الاعتذار للجماهير المصرية بعد خسارة الفراعنة لبطاقة التأهل إلى مونديال 2022، بالخروج أمام السنغال في الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1.

وكتب عاشور عبر حسابه الشخصي على انستجرام: الاعتذار واجب لكل شعب مصر كان نفسنا نفرحكم لكن الحمد الله ربنا مكتبهاش علينا الحقيقه الموقف ده محتاجه الصبر والقوه واننا نعتذر ونتعلم من اللي فات بعتذر مره ثانيه وربنا يعوض علينا بالخير ونقدر نفرحكم في كل ما هوا قادم بالتوفيق للجميع يارب".

إنستجرام إمام عاشور

من ناحية أخرى أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه سيطلب من رابطة الأندية أن تجتمع مع كل رؤساء الاندية وتضع حد أقصي للصفقات مع وضع مدة 3 سنوات بعدم شراء اى لاعب من أى نادى حتى تنخفض اسعار اللاعبين.

كما هدد رئيس الزمالك مسئولى فاركو بالشكوى إلى الفيفا بسبب صفقة محمد صبحى حارس الفريق قائلا:" خليكو في نفسكو وسيبوا صبحي بدل ما نطلع كلنا ع الفيفا" .

وكشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن زوجة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب النادى الأهلى تفاوضت مع أمير مرتضى، وكارتيرون أضاع أسهل بطولتين في دورى أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور فى مؤتمر صحفى بنادى الزمالك: "زوجة موسيمانى تفاوضت مع الزمالك لتولى تدريب الفريق، وهناك حكم صدر من قبل ضد موسيمانى بأنه هرب من ناديه ..واشار الى أن موسيمانى بيشتغل بالجن والعفريت بس لما راح جنوب أفريقيا معرفش يعمل حاجة لانهم جابولة المعلم الكبير بتاع صن داونز".