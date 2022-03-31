شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى إنبى يزور مؤمن زكريا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أيمن الشريعى رئيس نادي إنبي على زيارة مؤمن زكريا لاعب النادي السابق والأهلي للاطمئنان على حالته الصحية ودعمه خلال المحنة التى يمر بها.

من ناحية أخرى تعادل إنبى مع نظيره غزل المحلة سلبيا، فى المباراة التى جمعتهما عصر بالأمس الأربعاء، فى إطار استعدادات الفريق البترولى لاستكمال منافسات الدورى العام، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى.

ويسعى حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبى، لتجهيز لاعبيه وعلاج الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية، وتسببت فى نزيف الفريق البترولى للنقاط قبل مواجهة طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها 14 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

من جانبه دعم أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بناديه، مشيرا إلى أنه مدرب مخضرم قائلا "حلمي طولان مدرب رائع ومخضرم ودعمناه بقوة الفترة الأخيرة، ويحقق نجاحات جيدة فى قيادة الفريق البترولى".

وأضاف رئيس نادي إنبى "لجنة الكرة فى إنبى هدفها ترتيب احتياجات الفريق الأول، ونريد أن تكون هوية إنبى بها 10 أو 15% من قطاع الناشئين، هدفنا في إنبى تصدير اللاعبين وكذلك المدربين أريد تطوير المدرب نفسه بأفكار خاصة".

وكشف رئيس نادى إنبى حقيقة عروض ضم جون إيبوكا ومحمود جاد ثنائى الفريق الأول لكرة القدم، قائلا: "لم نتلق أى عروض رسمية أو شفوية، سواء لجون إيبوكا أو لمحمود جاد".

وأضاف الشريعى: "الثنائى من القوام الأساسى، وجون إيبوكا أحد نجوم إنبي هذا الموسم، ومستمر مع الفريق، وبطولة كأس الرابطة جعلتنا نكتشف العديد من اللاعبين والبطولة مهمة للغاية لاكتشاف المواهب واللاعبين".