شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى 29/22 و يتوج بطلا لدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 29/22 فى قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ليتوج بطلا لهذا الموسم .

إنتهى الشوط الأول بنتيجة 13/8 لصالح للزمالك وسط تألق ملحوظ للثلاثي الأبيض كريم هنداوي حارس المرمى و اللاعبين أحمد الأحمر و أكرم يسرى ، فيما شهد الشوط الثانى سيطرة قوية من ناحية الزمالك خاصة من جانب الثنائى يحيى الدرع و حسن وليد وسط محاولات باهتة لفريق الأهلى لتحسين الأوضاع و تقليص الفارق .

ونجح فريق الزمالك فى مواصلة التألق فى ظل وصوله للنقطة 19 منفردا .

و أقيم ختام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين بدون جمهور.

ودخل الزمالك المرحلة النهائية برصيد نقطتين والأهلى برصيد 1.5 وفقا للائحة المركزين الأول والثانى بالمرحلة الثانية، ونجح الزمالك فى الفوز بمواجهتين وتعادل فى مواجهة أمام سبورتنج، بينما حقق الأهلى فوزين وخسر مواجهة القمة.

وفاز فريق نادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 34/28 فى المباراة التى جمعتهما فى ختام الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة النهائية من دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.