شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ساجرادا: نسعى لاستغلال فرصة أن الزمالك لا يمر بأفضل أوقاته للفوز عليه. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد روكى سابيبرى المدير الفنى لفريق ساجرادا الأنجولى أن مباراة فريقه أمام الزمالك المقرر لها غد فى الجولة السادسة من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا تختلف عن مباراة الذهاب ، خاصة وأن فريقه ليس لديه فرصة للتأهل إلى دور الثمانية ، مضيفا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز.

وأضاف سابيرى فى المؤتمر الصحفي أن قرعة دور المجموعات كانت صعبة، ولكن فريقه تغلب على كل الصعوبات ، وكتب التاريخ بالتواجد فى هذا الدور .

وأشار مدرب ساجرادا إلى أن الزمالك فريق كبير ، وكان يتوقع تاهله لدور المجموعات ، فى ظل لاعبيه الدوليين وخبرتهم الكبيرة، مشددا على أن فريقه سيسعى لاستغلال فرصة أن الزمالك لا يمر بأفضل أوقاته للفوز عليه.

واختتم الزمالك استعداداته اليوم لمواجهة ساجرادا الأنجولي المقررة إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.