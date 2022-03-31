شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يكتفى بمران فى "جيم" الأهلي بعد ضياع حلم المونديال مع مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكتفى المالي آليو ديانج لاعب وسط النادي الـأهلي بخوض تدريبات في "الجيم" على هامش مران الأهلي الذي أُقيم اليوم ،الخميس، بإستاد التتش ضمن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وعاد ديانج للقاهرة مساء أمس قادماً من بلاده بعد التواجد في معسكر مالي لخوض مباراتي تونس في الجولتين الحاسمتين للتأهل لمونديال قطر 2022 واللتين إنتهتا بتأهل تونس لكأس العالم على حساب مالي.

ومن المقرر أن يشارك ديانج في مران الأهلي غداً ليتم تجهيزه ضمن باقي اللاعبين لمباراة الهلال السوداني المقرر لها 3 أبريل المقبل في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش؛ ‏استعدادا لمباراة الهلال السوداني ، وأدى الفريق تدريباته على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها ‏أمس وفقا للأجندة التي حددها الجهاز الفني والخاصة بالتحضير لمباراة الهلال والتي يسعى ‏خلالها الأهلي إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة ‏وقطع خطوة ‏جديدة في المشوار ‏الإفريقي.‏

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة في «الجيم»، ثم خاض بعدها فترة إحماء بالكرة داخل ملعب ‏التتش تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل خوض تدريبات الكرة والتي اشتملت على بالعديد من الجوانب ‏الفنية والخططية.‏

كما خاض علي لطفي ومصطفى شوبير فقرة تدريبية منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون ‏مدرب الحراس قبل انطلاق المران الجماعي والمشاركة في تقسيمة الكرة.‏

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق ‏المران؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الهلال.‏