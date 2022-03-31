شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما يعتذر لجماهير الزمالك ويؤكد: نعد بحسم 3 بطولات قادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك إلى جماهير القلعة البيضاء بعد اخفاق الفريق في التأهل إلى ربع نهئي دوري أبطال أفريقيا، والخروج من دور المجموعات، وقال أوباما خلال كلمته على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم استعداداً لمباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات: أتمنى أن تكون مباراة ساجرادا انطلاقة قوية للفريق، خاصة أن الزمالك سينافس على 3 بطولات في الفترة المقبلة.