شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك السابق: موسيمانى الاختيار الأفضل لمنتخب مصر فى الوقت الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، أن الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، ليكون مديرا فنيا لمنتخب الفراعنة بعد الإنجازات الرائعة التى حققها مع القلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه الاختيار الأفضل للمنتخب فى الوقت الحالى.

وكتب دويدار، عبر حسابه على انستجرام: "بيتسو موسيمانى الاختيار الأفضل لمنتخب مصر فى الوقت الحالى، وعدم استمرار كيروش الحل الأمثل من وجهة نظرى".

وأضاف دويدار، ردا على تعليق لأحد المتابعين عن سبب اختياره لموسيمانى، قائلا: "واحد واخد إفريقيا موسمين ورا بعض يبقى فاشل خلاص ماشى يشد حيله وياخد دورى أبطال أوروبا؟".



دويدار

من ناحية أخرى، طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، من كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر عدم السفر إلى البرتغال خلال الساعات المقبلة، عقب انتهاء مهمته مع الفراعنة وعدم تأهل منتخب مصر إلى مونديال 2022.





ويأتى طلب اتحاد الكرة من كيروش انتظارا للجلسة التى سيتم عقدها مع كيروش يوم الأحد المقبل عقب عودة وفد الجبلاية من الدوحة حيث المشاركة فى كونجرس الفيفا، من أجل مناقشة مسألة استمرار الخواجة ومطالبه فى حالة البقاء.

وينص عقد كيروش مع اتحاد الكرة على فسخ العقد تلقائيا حال عدم التأهل لبطولة كأس العالم 2022، ما يعنى انتهاء مشوار كيروش مع الفراعنة مساء الثلاثاء الماضى عقب مباراة السنغال.