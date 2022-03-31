الامارات | الجزائر تتقدم بشكوى رسمية لـ"فيفا" ضد حكم مباراة الكاميرون.. تعرف إلى أخطائه (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تتقدم بشكوى رسمية لـ"فيفا" ضد حكم مباراة الكاميرون.. تعرف إلى أخطائه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس عن تقدمه بطعن لدى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ضد الحكم الغامبي باكاري جاساما الذي أدار مباراة الجزائر أمام الكاميرون في الملحق النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

و كشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري أنّه "سيعتمد على جميع الوسائل من أجل استعادة حق المنتخب الوطني"، في إشارة إلى التقدم بطلب لإعادة المواجهة في "ظروف مريحة وقانونية".

كما طالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم "بتسليط الضوء على التحكيم الذي قتل أحلام الجماهير الجزائرية".





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