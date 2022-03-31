شكرا لقرائتكم خبر العميد يستعيد هوساوي قبل مواجهة الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​انضم مدافع الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد عمر هوساوي للتدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين بعد أن أكمل برنامجه اللياقي والتأهيلي خلال الفترة الماضية بشكل انفرادي.

وكان هوساوي قد تعرض لإصابة عضلية في مواجهة التعاون ضمن دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مما غيبته عن الملاعب لفترة تجاوزت الشهر.

ويبدأ المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد كوزمين كونترا اليوم الاستعداد الفعلي لمواجهة فريق الفيحاء ضمن نصف نهائي كأس الملك، وذلك بعد أن ينضم اللاعبون الدوليون للتدريبات الجماعية مع زملائهم.

ووضعت إدارة النادي كأس الملك ضمن أهدافها لتحقيقه هذا الموسم إضافة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.