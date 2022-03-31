بطولة جديدة لأندية النخبة في آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس عن بطولة جديدة لأندية النخبة في قارة آسيا، حيث قرر المكتب التنفيذي بالاتحاد تشكيل مجموعة عمل لمسابقات أندية النخبة في منطقة الغرب تضم أعضاء من اتحادات كرة القدم في السعودية وقطر والإمارات وأوزبكستان، وفي منطقة الشرق تضم أعضاء من اتحادات أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والصين.

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