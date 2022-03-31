العالم ينتظر قرعة مونديال قطر اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء المعمورة بفارغ صبر حفل سحب قرعة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022، اليوم الجمعة، في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة.

وانتهت تصفيات كأس العالم 2022 في أغلب القارات، ولم يتبق إلا 3 مقاعد فقط شاغرة في البطولة سيتم تحديد أصحابها في يونيو القادم.

وتستضيف قطر للمرة الأولى في تاريخها وتاريخ الشرق الأوسط نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، ولأول مرة ستقام البطولة في فصل الشتاء، خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وستقام المباراة الافتتاحية لمونديال قطر يوم 21 نوفمبر 2022، على استاد البيت، وستنطلق في تمام الساعة الواحة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر 2022، على استاد لوسيل.

مجموعة المساعدين

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم مونديال قطر 2022 مشاركة بطلي كأس العالم السابقين البرازيلي كافو، والألماني لوثار ماتيوس، بجانب ستة لاعبين آخرين، في إجراء قرعة البطولة بالدوحة اليوم الجمعة.

وذكرت اللجنة العليا بيان أمس «تضم مجموعة المساعدين خلال مراسم إجراء القرعة النهائية للبطولة نجوم كرة القدم؛ القطري عادل أحمد مال الله، والجزائري رابح ماجر، والإيراني علي دائي، وبورا ميلوتينوفيتش من صربيا/ المكسيك، والنيجيري أوكوتشا، والأسترالي تيم كيهل».

وإلى جانب هؤلاء المساعدين الثمانية؛ يدير القرعة فريق يضم كل من محلل كرة القدم ولاعب إنجلترا السابق جيرمين جيناس، والمقدمة الرياضية البريطانية الجامايكية سامانثا جونسون، وكارلي لويد، بطلة كأس العالم للسيدات مرتين، والتي قالت «إنه لشرف عظيم لي أن أختبر أجواء كأس العالم مرة أخرى، وهذه المرة لإدارة قرعة بطولة الرجال. بصفتي مشجعة، كنت أتابع التصفيات عن كثب، وكلاعبة سابقة، أنا على أحر من الجمر لمشاركة المسرح مع أساطير اللعبة.»

البرازيل في صدار التصنيف

إلى ذلك انتزع المنتخب البرازيلي لكرة القدم صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات اللعبة في نسخته الجديدة الصادرة الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) .

وتقدم المنتخب البرازيلي إلى صدارة التصنيف فيما تراجع نظيره البلجيكي إلى المركز الثاني بعدما تربع على الصدارة لفترة طويلة.

وبهذا ، تصدر المنتخب البرازيلي تصنيف المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر عبر التصفيات، والذي سيعتمد عليه في توزيع الفرق المتأهلة على المستويات الأربعة استعدادا لقرعة البطولة، والتي تجرى غدا الجمعة في الدوحة.

السنغال مصدر إزعاج لمنافسيه

وكالعادة ، سيكون المنتخب القطري في صدارة المستوى الأول للمنتخبات المتأهلة بصفته ممثل البلد المضيف فيما سيكون المنتخب البرازيلي في المركز الثاني ويليه نظيره البلجيكي.

وفي المقابل، تعتبر منتخبات المكسيك وهولندا وألمانيا هي الأبرز والأقوى بين منتخبات المستوى الثاني فيما يمكن للمنتخب السنغالي بطل أفريقيا أن يكون مصدر إزعاج لمنافسيه رغم وقوعه بين منتخبات المستوى الثالث.

ويأتي المنتخب الكندي، الذي تصدر تصفيات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، بين منتخبات المستوى الرابع علما بأنه سيخوض النهائيات للمرة الثانية فقط في تاريخه وهي الأولى منذ 36 عاما.

ويضم المستوى الرابع أيضا المنتخبات الثلاثة التي لم تتأهل حتى الآن إلى النهائيات، حيث تحددت هوية 29 منتخبا فقط.

قائمة المستويات الأربعة للمنتخبات المتأهلة لمونديال 2022:

