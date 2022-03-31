النصر يتفق مع البرتغالي جيسوس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية برتغالية من بينها الصحيفة الشهيرة «ريكورد» عن توصل نادي النصر إلى اتفاق مع المدير الفني البرتغالي خورزخي جيسوس لتولي قيادة الفريق، مطلع الموسم الجديد براتب يصل إجماليه إلى 42 مليون ريال في الموسم الواحد.

وبحسب أنباء الصحيفة البرتغالية فإن مسيري النصر فتحوا باب مفاوضات قوية خلال الأشهر الماضية بين إدارة النصر وجيسوس، منذ منتصف الموسم الكروي الجاري، إلا أنه فضل أن يكون العمل من بداية الموسم.

وأشارت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، إلى أن جيسوس وقع عقدا مع النصر، فيما يخص تولي تدريب الفريق بداية من الموسم الكروي الجديد.

وقالت الصحيفة «النصر وضع العديد من الخيارات التدريبية لـيقود أحدهم الفريق، ومن بينهم باولو فونسيكا وأبيل فيريرا و رودي غارسيا، لكن الاختيار السعودي وقع على جورجي جيسوس لقيادة الدفة التدريبية بالنصر».

وستعمل الإدارة النصراوية برئاسة مسلي آل معمر بإنهاء كافة المستخلصات المالية للمدرب الأرجنتيني الحالي ميجيل روسو، بعد اكتمال مهمته نهاية الصيف المقبل.