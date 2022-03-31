أنت ولا حاجة يا ماني.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لصلاح بعد ضياع حلم المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة دعم لمحمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، واصفا إياه بأسطورة الكرة المصرية الحقيقي والآخر مزيف ولابس قناع.

وأوضح منصور، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده بمقر النادى الزمالك، أن محمد صلاح وأحمد سيد زيزو أضاعا ركلتى الجزاء بسبب الليزر المسلط على وجههما أثناء تسديد الركلة من قبل الجماهير السنغالية، وبالتالى فإن الأمر كان خارج عن إرادتهما.

وتابع: "محمد صلاح أشهر من السنغال نفسها، الولاد لعبوا مباراة محترمة في ظل الأجواء الارهابية، تحت رعاية غربال بتاع القاضية ممكن".

تابع منصور : "غربال مش بيحب الفار ولا بيستعمله والتليفزيون قال فيه طرد وهو تجاهل، وساديو ماني ايه ولا زفت ايه، انت بتحقد علي صلاح، وانت ولا حاجة يا ماني".

أكمل: "ضربة جزاء ايه اللي صلاح وزيزو يجيبوها وفيه ليزر في عنيهم يعميهم، وهم اتعاملوا بعنصرية مع لاعيبتنا، وبقول لكل المصريين في قطر كل ماتشات السنغال احضروها وردوا اللي حصل، انتوا خطفتوا التأهل وهو مش بتاعك

شدد مرتضى: "الحكم معرفش يحمي مصر، متزعلش يا محمد صلاح لأن بعض السفهاء مش بيحبوك، واتلككوا عشان ضيعت ضربة جزاء، محمد صلاح ده الأسطورة الحقيقية، ومع احترامي لكل اللي احترقوا من الاهلي والزمالك بس محمد صلاح الأسطورة الوحيدة، وبالنسبة للشامتين في خروج مصر بقولهم هو انتوا مصريين، يابني دي بلدك".

واصل: "كيروش لو في ظروف طبيعية وخرج احاسبه، ده كان ارهاب، ونفس الكلام في بطولة افريقيا، وخلينا ورا منتخبنا، اتحاد كورة ضعيف، و أطالب حازم امام عضو النواب يعمل إحاطة واستجواب، شعب مصر محترم يا بتاع السنغال.

أضاف: "منتخب مصر اهم من الزمالك والاهلي، هنقف ورا منتخبنا وهنسانده، وبقول للمصريين، ادخلوا علي صفحات الفيفا والكاف، وانشروا الصور والبلطجة، السنغال لا تستحق الصعود".