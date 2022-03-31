الزمالك يفوز على الأهلي ويتوج بدوري المحترفين لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمحترفين للموسم الرابع على التوالي عقب الفوز على غريمه التقليدي الأهلي.

وفاز الزمالك على الأهلي 29-22 في المباراة التي جمعت بينهما على صالة "حسن مصطفى" ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية والختامية للمنافسة على لقب دوري المحترفين المصري للرجال موسم (2021 - 2022).

ووصل الزمالك للنقطة الـ19 ليحسم تتويجه بلقب دوري المحترفين، فيما ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 15.5 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وكان الزمالك يحتاج لنتيجة التعادل على أقل تقدير من أجل الحصول على لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي، في المقابل ليس أمام الأهلي سوى تحقيق الانتصار للفوز بلقب الدوري.

شهدت أول 5 دقائق في المباراة تفوق كبير من الزمالك وتقدم بنتيجة 3-1 بعد تألق من كريم هنداوي حارس مرمى الزمالك الذي تصدى لتسديتين.

أهدر أحمد الأحمر قائد الزمالك رمية جزائية لتصبح النتيجة بعد مرور 10 دقائق، 3-4 للأبيض، وسط محاولات من لاعبي الأهلي من تعديل النتيجة.

عانى الأهلي من النقص العددي بعد إيقاف دقيقتين لكل من مصطفى خليل وإبراهيم المصري، ورغم ذلك نجح الأحمر من تعديل النتيجة 5-5 في الدقيقة 14.

واصل كريم هنداوي تألقه ونجح في التصدي لانفردا تام ليحافظ على تقدم الزمالك 6-5، رغم إهدار أحمد الأحمر رمية جزائية جديدة.

الدقيقة 22 شهدت التقدم الأول للأهلي في المباراة بنتيجة 7-6، ولكن سريعًا ما نجح الزمالك في تعديل النتيجة 7-7.

نجح الزمالك رغم النقص العددي كسر التعادل حتى أصبح الفارق هدفين للأبيض في الدقيقة 27 برصيد 10-8.

وقع لاعبي الأهلي في أكثر من خطأ في الدفاع والهجوم، نجح الزمالك في استغلالهم لتصبح النتيجة 13-8 قبل نهاية الشوط الأول.

واصل الزمالك تألقه في الشوط الثاني، وسط أخطاء كبيرة من لاعبي الأهلي في الدفاع والهجوم، ليتسع الفارق إلى 7 نقاط لصالح الأبيض بعد مرور 5 دقائق لتصبح النتيجة 17-10.

وصل الفارق إلى 10 نقاط بعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني، بعد تألق كبير من كريم هنداوي والتصدي للعديد من التسديدات، وتوهج من أحمد الأحمر ويحيى الدرع في الهجوم.

شارك محمود خليل فلفل الحارس البديل للزمالك ونجح في التصدي رميتين جزائيتين، ليساهم في الحفاظ على فارق الـ10 أهداف لتصبح النتيجة 28-18 بعد مرور 25 دقيقة.

نجح الأهلي من تقليل الفارق في أخر 5 دقائق بعد أول وصل إلى 11 هدف لتصبح النتيجة 28-21.

هدأ إيقاع المباراة في الدقائق الأخيرة بعد التأكد من حسم الزمالك قمة اليد لصالحة، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بنتيجة 29-22.