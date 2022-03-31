قائد ساجرادا: جاهزون للفوز وكتابة التاريخ أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال قائد فريق ساجرادا الأنجولي، جوليام سعيدو، إن فريقه جاهزًا لمواجهة الزمالك يوم غد الجمعة في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف سعيدو، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم الخميس:"فريقي لديه الفرصة لكتابة التاريخ في حالة الفوز على الزمالك"، مشددًا على أن الزمالك فريق قوي وكبير في القارة ولكنه ليس في أفضل مستوياته.

وأوضح قائد فريق ساجرادا الأنجولي، أن فريقه جاء لخوض المباراة للفوز، مشددًا على أن الجميع يركز لتحقيق ذلك من أجل جماهير ساجرادا.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث بمجموعته برصيد 3 نقاط، في حين يحتل ساجرادا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.