موعد والقناة الناقلة لقرعة كأس العالم قطر 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

ينتظر الجميع مراسم قرعة كأس العالم 2022 والذي من المقرر إقامته بدولة قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وتقام قرعة كأس العالم 2022 غدًا الجمعة 1 أبريل، في تمام الساعة السادسة، في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويغيب منتخب مصر عن كأس العالم عقب الخسارة أمام منتخب السنغال بركلات الترجيح، بعد أن شارك الفراعنة في السنخة الماضية بالمونديال في روسيا 2018.

ومن المنتظر أن تنقل قناة "بي إن سبورت الإخبارية" مراسم قرعة كأس العالم.

وجاءت أبرز مفاجئات المونديال غياب منتخب إيطاليا للمرة الثانية على التوالي.

وتشارك قطر في كأس الأعالم كونها البلد المستضيف وجاءت المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 حتى الآن كالتالي:

أوروبا: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، انجلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال، بولندا

أمريكا الشمالية: كندا

أمريكا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، الإكوادور، أوروجواي

أفريقيا: ، غانا، السنغال، تونس، المغرب، الكاميرون

أسيا: إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، السعودية