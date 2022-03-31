مدرب ساجرادا يتحدث عن رغبة رئيس ناديه في الانسحاب.. ومواجهة الزمالك المختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال المدير الفني لفريق ساجرادا الأنجولي، روكي سابيري، إن مباراتهم أمام الزمالك ستكون قوية رغم أنه يعلم أن الزمالك لايمر بأفضل أوقاته.

وردّ المدير الفني لفريق ساجرادا، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم الخميس، عما قاله رئيس ناديه بخصوص تفكير بالانسحاب أمام الزمالك:"رئيس النادي حر فيما يقوله، والأمر لم يؤثر على فريقي أو على اللاعبين".

وتابع روكي:"موقف مباراة الغد مختلف عن لقاء الذهاب خاصة وأن فريقي ليس لديه فرصة للتأهل إلى دور الثمانية ولكننا سنبذل قصارى جهدهنا لتحقيق الفوز وأعلم أن الزمالك لا يمر بأفضل أوقاته وقد تكون هذه فرصة لفريقي لتحقيق الفوز في لقاء الغد ولكن الزمالك فريق كبير ويضم مجموعة كبيرة من الدوليين، وكان يتوقع أن يتأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات".

وأتم مدرب ساجرادا تصريحاته بقوله:"عند إعلان قرعة دور المجموعات كان يعلم أن المجموعة صعبة، ولكننا كتبنا تاريخ لفريقنا بالتواجد في دور المجموعات"، منوهًا إلى أن نقص الخبرة وبعض الأخطاء تسببت في تعرض فريقه لبعض الهزائم في البطولة.