رئيس "فيفا": لم نقترح إقامة كأس العالم كل عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - نفى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن يكون مقترح إقامة كأس العالم كل عامين بمثابة خطة رسمية يتبناها الفيفا.

وأكد إنفانتينو أمام الاتحادات الأعضاء الـ211 بالفيفا خلال النسخة الـ72 من كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، أن الاتحاد لم يقترح أبدا إقامة كأس العالم كل عامين.

وأضاف: "دعوني أوضح شيئا واحدا هنا، وأريد أن أتحدث عن بعض المناقشات والتكهنات بشأن إقامة كأس العالم كل عامين، فيفا لم يقترح إقامة المونديال كل عامين".

وبقيادة الفرنسي آرسين فينجر، رئيس قطاع تطوير كرة القدم العالمية، روج فيفا لفكرة إقامة كأس العالم كل عامين، وهي الفكرة التي تم معارضتها بقوة من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" ونظيره في أمريكا الجنوبية "كونميبول".

وشدد إنفانتينو على أن مقترح إقامة المونديال كل عامين كان سيدر حوالي أربعة مليارات و400 مليون دولار في أول أربع سنوات لأجندة المنافسات الجديدة، مع ارتفاع العائد إلى ستة مليارات و600 مليون دولار إذا كانت الاتحادات القارية كلها وافقت على إقامة بطولاتها القارية للمنتخبات كل عامين.

كما نشر فيفا نتائج دراسة زعمت أن "أغلبية" جماهير كرة القدم ترغب في مشاهدة عدد أكبر من نسخ كأس العالم، في الوقت الذي أشار فيه يويفا إلى أن استطلاع رأي مستقل وصف هذه المقترحات بأنها "تنذر بالخطر".

وأوضح رئيس (فيفا): "دعونا نوضح العملية، الكونجرس الأخير لفيفا طلب من الإدارة التصويت، وقد صوت 88 بالمئة لصالح دراسة جدوى ذلك وبعض المشاريع الأخرى في كرة القدم النسائية وللشباب".

وأضاف: "لجنة التطوير في الفيفا بقيادة أرسين فينجر، قامت بذلك، ولقد قمنا بدراسة جدوى، لكن فيفا لم يقدم أي مقترح".

وتابع: "الفيفا توصل إلى نتيجة مفادها أن هذا الأمر ممكن القيام به، ولكن سيترتب عليه عواقب وآثار، وتركز المرحلة المقبلة على ضرورة التشاور والنقاش ومحاولة التوصل إلى اتفاقات وحلول وسط ".

وقال إنفانتينو: "بالإضافة إلى الاتحادات القارية وأعضائها، والأندية واللاعبين الممثلين لهم أيضا، حاولنا مناقشة ومعرفة ما هو مناسب للجميع".

وأضاف: "يجب أن يستفيد الجميع، الكبار يجب أن يظلوا كبارا، والصغار يجب أن يتم منحهم فرصة، أشكر الجميع على مساهماتهم وردود أفعالهم سواء كانت سلبية أو إيجابية".

واختتم تصريحاته قائلا: "المهم هو أننا وضعنا كرة القدم الدولية على قائمة الأعمال حول العالم، ونحن بحاجة للحديث مع الأندية وهي الجزء الأكبر حيث يتواجد اللاعبون".