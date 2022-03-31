فيريرا: مباراة ساجرادا ستكون فرصة لمشاركة بعض اللاعبين.. والهزيمة أمام الوداد لم تكن عادلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوسفالدو فيريرا، إنه كان يتمنى لو كانت مباراة ناديه أمام ساجرادا فرصة للمنافسة للتأهل للدور التالي ولكنه يشعر بالأسف لفقد الفريق فرصته.

وأشار فيريرا، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ساجرادا الذي عُقد اليوم الخميس، إلى أن فريقه سيسعى لتقديم مباراة قوية، مشددًا على أن الأمور لم تكن جيدة لأن الفريق لم يستعد للمباراة بكامل قوامه بسبب غياب الدوليين الذين لم يتدربوا مع الفريق لمدة أسبوعين.

وأوضح المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، أنه لا يستطيع أن يمحو أثار اخفاق المنتخب في التأهل لدى اللاعبين الدوليين، ولكنها ستذهب بمرور الوقت، قائلًا:"مباراة الغد مهمة جدًا للزمالك، وتعد بمثابة فرصة للاعبين الذين خاضوا مباريات قليلة في الفترة الماضية للمشاركة أمام ساجرادا".

وتابع المدرب البرتغالي:"اللاعبون الذين تواجدوا مع الفريق عملوا بصورة جيدة، وسيحصلون على فرصة اللعب بصورة أساسية في لقاء الغد والزمالك ما زال ينافس على الدوري ويسعى لحجز مكانه للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بخلاف المنافسة على بطولتي كأس مصر".

واسترسل فيريرا:"نلعب أمام بطل أنجولا من أجل تحقيق الفوز ولست نادمًا على قرار قيادة الفريق في مباراة الوداد بالقاهرة والتي خسرها الفريق بهدف دون رد والنتيجة لم تكن عادلة والوداد لا يستحق الفوز في اللقاء"، مشددًا على أن نفس الفريق واجه بترو أتلتيكو في أنجولا وكان قادرًا على تحقيق الفوز.

وتحدث المدير الفني عن ضغط مباريات الدوري، منوهًا إلى أن البعض يرى أنه أمر ممتع أن تكون هناك مباريات كثيرة، ولكن ليس لصالح كرة القدم أو اللاعبين، مشددًا على أنه يجب أن يكون هناك انتظام في مسابقة الدوري، وألا يكون هناك توقفات كثيرة لأن ذلك سيؤثر على المنافسة المحلية والمنتخب:"اتحاد الكرة يجب أن يعمل الصالح من أجل الكرة المصرية فيما يخص انتظام البطولات".

وتطرق المدرب البرتغالي للمنتخب المصري ومشواره بتصفيات كأس العالم بقوله:"لاعبو المنتخب المصري بذلوا قصارى جهدهم في المباراة، ومنتخب مصر واجه السنغال 3 مرات، حوالي 300 دقيقة، وخسر الفراعنة مباراة واحدة فقط وتعادل المنتخب المصري في مباراة وفاز في لقاء وخسر بطولة أمم أفريقيا بركلات الترجيح ونفس الأمر بالنسبة لفقدان بطاقة التأهل للمونديال".

وأتم فيريرا تصريحاته بالتنويه إلى أن لاعبي السنغال يلعبون بكثافة وقوة بدنية وشراسة أكبر، ويلعبون في دوريات أقوى خارج بلادهم، منوهًا إلى أنه تحدث مع لاعبي الزمالك الدوليين عن مستواهم المنتخب، ورفض التعليق على التحكيم في لقاء مصر والسنغال كما رفض التعليق على استخدا الليزر من الجماهير السنغالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ساجرادا الكونغولي، يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.