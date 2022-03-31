تقام اليوم الجمعة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يترقب عشاق كرة القدم إقامة قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، بعد اقتراب عقد المتأهلين من الاكتمال.

وتأهل 29 منتخبا إلى نهائيات كأس العالم 2022، ويبتقى 3 مقاعد سيتم حسمها في يونيو المقبل، يتنافس عليها منتخب من آسيا مع منتخب من أمريكا الجنوبية، ومنتخب من أمريكا الشمالية والوسطى أمام آخر من أوقيانوسيا، بجانب منتخبين أوروبيين.

ويلتقي منتخبا الإمارات وأستراليا في ملحق آسيوي يتأهل الفائز منه لمواجهة بيرو، فيما يلعب منتخب كوستاريكا مع نيوزيلندا، وويلز مع الفائز من أوكرانيا واسكتلندا، ويتأهل الفائزون الثلاثة من هذه المواجهات إلى نهائيات مونديال قطر.

موعد ونظام قرعة كأس العالم

من المقرر أن يتم تقسيم الـ32 منتخبا في نهائيات المونديال على 8 مجموعات يضم كل منها 4 منتخبات.

وتقام القرعة غدا الجمعة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في العاصمة القطرية، وتبدأ في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

سيتم تقسيم المنتخبات على 4 أوعية (مستويات) بحسب آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في 31 مارس 2022، بحيث تضم المجموعة الواحدة منتخبا من كل مستوى.

ويتضمن الوعاء الأول منتخب قطر، الدولة المضيفة، بجانب أفضل 7 فرق في التصنيف، والثاني على أفضل 8 فرق تالية، مع أفضل ثمانية فرق تالية في الوعاء الثالث.

وسيحتوي الوعاء الرابع على أقل 5 فرق تصنيفا، جنبا إلى جنب مع المنتخبات الـ3 التي تتأهل لاحقا. لا يمكن أن يلعب منتخبان من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة، باستثناء منتخبات أوروبا، على أن تتضمن كل مجموعة منتخبا أوروبيا واحدا على الأقل، ولا يزيد العدد عن منتخبين.

تصنيف منتخبات كأس العالم 2022

الوعاء الأول:

قطر - البرازيل - بلجيكا - فرنسا - الأرجنتين - إنجلترا - إسبانيا - البرتغال.

الوعاء الثاني:

المكسيك - هولندا - الدنمارك - ألمانيا - أوروجواي - سويسرا - أمريكا - كرواتيا.

الوعاء الثالث:

السنغال - إيران - اليابان - المغرب - صربيا - بولندا - كوريا الجنوبية - تونس.

الوعاء الرابع:

الكاميرون - كندا - الإكوادور - السعودية - غانا.