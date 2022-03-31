أوباما: أعتذر لجماهير الزمالك.. وتعاهدنا لتحقيق الثلاث بطولات المتبقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

اعتذر لاعب فريق الزمالك، يوسف أوباما، لجماهير ناديه على نتائج الفترة الماضية وخروج الفريق من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أوباما، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام ساجرادا، الذي عُقد اليوم الخميس:"اللاعبون تعاهدوا على التكاتف لتحقيق الثلاث بطولات التي يُشارك فيها الفريق بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا".

وأتم اللاعب تصريحاته بالتنويه إلى أنه يأمل أن تكون مباراة ساجرادا بمثابة انطلاقه قوية للفريق، لاسيما وأن الزمالك يُنافس على 3 بطولات في الفترة المقبلة، واعدًا الجماهير ومجلس الإدارة ببذل أقصى جهد في الفترة المقبلة لاستعادة البطولات.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ساجرادا الكونغولي، يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.